Twente zet zich schrap voor de grijze golf: wie gaat onze ouderen verzorgen? ‘Het moet anders, nu lopen we vast’

Aankoop Aakerk door Plaatse­lijk Belang Aadorp nadert ontknoping: ‘D-day voor plannen ka­naalfront’

De verkoop van de Aakerk in Aadorp is in aantocht. Het gebouw staat officieel in de etalage. Kopers kunnen zich tot 11 april per inschrijving melden, donderdag is er een bezichtiging. Er is hoe dan ook één serieuze kandidaat: Plaatselijk Belang Aadorp wil de kerk kopen en integreren in de herontwikkeling van het kanaalfront.