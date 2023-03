Twentenaren en Achterhoekers steeds vaker beboet voor rijden onder invloed: in deze gemeente is de stijging het grootst

indebuurt.nl Kijktip: Jolien en Jan wonen in een oude dokters­prak­tijk vol verzamelin­gen

Het tv-programma BinnensteBuiten neemt – net als indebuurt – maar al te graag een kijkje in huizen met een bijzonder verhaal of een opvallend interieur. In de uitzending van vrijdag 24 maart lieten Jolien en Jan hun woning in Almelo zien. Dit huis voldoet aan beide: een bijzonder verhaal én opvallend interieur.