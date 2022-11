Twenterand al aan de slag met opvang asielzoekers, burgemeester blij met dwangwet: ‘Blijkbaar nodig’

VRIEZENVEEN – De dwangwet is nog geen paar uur oud, maar Twenterand gaat al aan de slag met de opvang van asielzoekers. Dinsdagavond stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met een voorstel om vluchtelingen te spreiden over kernen op kleinschalige wijze, onder meer in flexwoningen.

Daarmee heeft Twenterand al voorgesorteerd op wat komen gaat, want iedere gemeente moet vanaf 1 januari vluchtelingen opvangen. Daartoe worden gemeenten straks verplicht via de spreidingswet, beter bekend als de dwangwet. Het Rijk gaat asielzoekers daarmee verdelen over alle gemeenten. „Dat gaat ook voor ons van grote invloed worden”, zegt burgmeester Hans Broekhuizen.

Quote Er slapen mensen buiten. Dat moeten we niet willen. Dwang is blijkbaar nodig. Hans Broekhuizen

Twenterand is een van de Twentse gemeenten die de afgelopen jaren amper vluchtelingen opvingen. Daar is sinds kort al verandering in gekomen. Twenterand was de eerste Twentse gemeente die Oekraïners met open armen ontving in Westerhaar. Om die reden wordt Westerhaar de komende tijd ontzien, als de gemeente asielzoekers gaat opvangen.

Asielzoekers verspreiden, onder meer in tijdelijke woningen

Vluchtelingen uit Ter Apel worden straks verspreid over de andere kernen, op kleinschalige wijze. Daarvoor heeft de gemeenteraad gezorgd. Het college van B en W gaf eerder aan wel open te staan voor een asielzoekerscentrum, maar dat willen raadsleden absoluut niet.

Zo wil Twenterand straks vluchtelingen opvangen in tijdelijke woonunits: flexwoningen. Een voordeel daarvan is dat het Rijk die betaalt, inclusief de infrastructuur als wegen en ondergrondse aansluitingen en riolering. Zodra de flexwoningen na maximaal vijf jaar verdwijnen, kunnen op de ‘gratis’ infrastructuur zo nieuw te bouwen huizen worden aangesloten. Het grote voordeel daarvan is dat Twenterand bouwkavels op die plekken in de toekomst goedkoper kan verkopen.

Voor er überhaupt voor locaties wordt gekozen, worden eerst omwonenden betrokken. Broekhuizen wil niemand verrassen, zo benadrukte hij dinsdagavond.

De flexwoningen worden mogelijk ook breder inzetbaar, dan alleen voor vluchtelingen. Zo oppert burgemeester Broekhuizen om hier ook spoedzoekers in te kunnen huisvesten. ,,Mensen die met spoed een huis zoeken in Twenterand, bijvoorbeeld door een acute echtscheiding.”

Burgemeester: Dwangwet goede ontwikkeling

Tegelijk gaf de burgemeester na een vraag van de PVV – de enige partij in Twenterand die tegen het voorstel stemde – aan dat hij tevreden is met de dwangwet vanuit het kabinet.

,,Ik vind dat een goede ontwikkeling vanuit het rijk”, zegt Broekhuizen. ,,Het vrijblijvende biedt geen oplossing voor de vluchtelingencrisis in dit land. Dit werkt niet met vrijblijvendheid en vrijwilligheid. Dat hebben we de afgelopen 25 jaar gedaan. En dat heeft geleid tot waar we nu zijn. Er slapen mensen buiten. Dat moeten we niet willen. Om een oplossing te vinden is dwang blijkbaar nodig.”