Twenthe Centrum groeit uit tot medisch hart van Almelo, met vernieuwde apotheek en nog meer huisartsen

Huisartsenpraktijk De Spinnerij van Andy Kwee en Sanne Meijer, is slechts een tussendeur van de apotheek verwijderd. Af en toe komt het personeel binnendoor om wat te overleggen of op te halen. En de apothekersassistente houdt elke ochtend een uur spreekuur in de praktijk van de buren.

Het wordt nog drukker in het Twenthe Centrum, want over een aantal weken komt er nóg een huisartsenpraktijk bij. Het gaat om de praktijk van het echtpaar Paul van Rijn en Mirna Veenema. Die voeren hun praktijk nu nog in een gehuurd onderkomen bij ZorgAccent, aan de Bellavistastraat. Ze pakken hun boeltje daar op, steken het spoor over en trekken in bij het Twenthe Centrum.