Twents basketbaltalent Jerom Oude Aarninkhof vindt bij Uitsmijters het plezier terug

Zakenman Freddy Nijhof gooit winkelpand plat voor gloednieuw apparte­ment in hartje Wierden

WIERDEN - Platgegooid, dat is er gebeurd met het stokoude modeplein de Brink in Wierden. Aan de Nijverdalsestraat in het dorp komt een gloednieuw pand met op de begane grond plek voor een winkel of horecagelegenheid. Op de overige twee etages trekt de eigenaar van de kavel, Freddy Nijhof, zelf in, want wie wil er nou niet in hartje Wierden wonen?

2 februari