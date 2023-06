Twents kunstenaarskoppel in de knel door clash tussen huisbaas en bewoner over lekkage: ‘Het water stroomde langs onze schilderijen’

Honkbal­knup­pel naast bed uit angst voor buurman on oude Dorpshuis in Glanerbrug, verhuurder vraagt rechter om ontruiming

De buurvrouw slaapt met een honkbalknuppel naast haar bed. Doodsbang is ze voor de bewoner van het oude Dorpshuis in Glanerbrug. Via de rechter proberen de eigenaar en de verhuurder van het pand nu om de man uit zijn appartement te laten zetten.