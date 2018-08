Twents ros van Riwald op shirt Telstar

VELSEN – Het oogt wat merkwaardig: het Twentse ros op het shirt van eerstedivisieclub Telstar. Toch is het een feit: Riwald Recycling uit Almelo is dit seizoen hoofdsponsor bij Telstar. Directeur Ewald Huzink van Riwald ondertekende maandagmiddag het contract.

„Ik geloof niet dat ze bij Telstar de link tussen ons bedrijfslogo en FC Twente al hebben gelegd. Dat gaan ze vanzelf wel ontdekken”, zegt Ewald Huzink (53) lachend. Riwald Recycling, handelsbedrijf in gebruikte metalen, heeft sinds een aantal jaren een vestiging in Beverwijk, waar twaalf van de vijftig werknemers werken. „We kunnen wel wat meer naamsbekendheid bij bouwers en slopers in Noord-Holland gebruiken”, zegt Ewald Huzink. „Een contact is sneller gelegd als mensen je naam kennen. Shirtreclame is daarvoor een manier. Onze naam heeft vorig seizoen tijdens de play-offs op de shirts bij Telstar gestaan en dat is goed bevallen.”

Geen skyboxen

Ewald Huzink en zijn broer Gert (47), zijn zelf supporter van Heracles. Riwald heeft zelfs een skybox in het Polmanstadion. „Nee, skyboxen heeft Telstar niet. Maar ’t is gewoon een zakelijke afweging voor ons”, zegt hij. „En straks, als Twente naar Telstar moet, neem ik wat zakenrelaties die voor FC Twente zijn mee naar Telstar. Dit is gewoon een leuke club, met een familiaire sfeer. Telstar heeft veel weg van Heracles.”

Helikopter