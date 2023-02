Twentse broers openen hun tweede supermarkt: 'Almelo is er klaar voor'

indebuurt.nlDe broers Maikel (32) en Fan Babanian (36) beginnen aan een nieuw avontuur. Eind maart gaat hun tweede winkel in Almelo open. MB Supermarkt komt in het oude Aldi-pand in de Aalderinkshoek.

In hun huidige supermarkt aan de Vriezenveenseweg 74 is het erg druk. Op een doordeweekse ochtend ontstaat een wachtrij bij de kassa. Klanten staan met hun winkelwagentjes tot achterin de zaak. “Ik spring even bij hoor”, zegt Fan. Snel haalt hij potten olijven, verse groenten en flessen zonnebloemolie langs de scanner. Ondertussen gaat zijn telefoon, iemand heeft vragen over de inrichting van de nieuwe vestiging. Het zijn drukke tijden voor de broers.

MB Supermarkt voller dan vol

“Onze vader is ooit begonnen met een buitenlandse supermarkt, K&A aan de Ootmarsumsestraat”, zegt Fan even later in zijn volgepakte kantoortje. “Hij is in 2012 gestopt. Mijn broer heeft toen deze zaak aan de Vriezenveenseweg geopend, die zoals je ziet behoorlijk vol staat. Het pand was eerst nog kleiner, in 2017 hebben we de ruimte van de fietsenzaak ernaast bijgetrokken, maar alles staat nu voller dan vol.”

De broers hebben de taken onderling verdeeld. Fan doet inkoop en financiën, zijn broer (de naamgever van de zaak) richt zich op de verkoop. “Winst begint al bij de inkoop, zeg ik altijd. Ik probeer dat zo slim mogelijk te doen en gelukkig mogen we de verkoopprijs zelf bepalen. We hanteren een lage marge, zo kost een fles zonnebloemolie bij ons 1,59 euro, bij andere supermarkten in Almelo is dat al snel ruim 3 euro.”

Klanten uit wijde omgeving

Om tegen die lage prijzen te kunnen blijven inkopen, heeft Fan meer volume nodig. Een tweede winkel zorgt daarvoor. Hij keek al wat langer om zich heen. “Almelo is klaar voor een tweede vestiging, dat voel ik. Onze winkel is een groot succes, klanten komen vanuit heel Almelo en wijde omgeving. Zo laden mensen uit Hardenberg elke week hun kofferbak vol. Straks zal een deel van onze bestaande klanten naar de Aalderinkshoek gaan, maar ik denk dat beide vestigingen prima naast elkaar kunnen bestaan.”

MB Supermarkt in Aalderinkshoek

De tweede vestiging van MB Supermarkt komt aan de Apollolaan 3A in de oude Aldi, die ruim een jaar geleden de deuren sloot. Het pand is eigendom van de Duitse discounter. “Het is een goede plek”, zegt Fan. “Het is binnen Almelo en groot, er zijn veel parkeerplaatsen en we kunnen er makkelijk laden en lossen.”

Aldi kon kiezen uit drie kandidaten voor het pand. Na diverse gesprekken werd Fan uitgekozen. “Ik denk dat ze mijn plan het meest kansrijk vinden, we hebben natuurlijk al iets opgebouwd hier.” Hij vroeg zijn broer en zijn vrouw om advies. “Van mijn vrouw moest ik mijn gevoel volgen. Het is een unieke kans, er staat bijna nooit zo’n pand leeg. Ook Maikel staat er volledig achter en dus gaan we ervoor.”

Winkel wordt strakker

De nieuwe winkel gaat meer op de bekende Nederlandse supermarkten lijken. “Ik heb een peiling gedaan en op zaterdag is 60 procent van onze klanten Nederlander, 40 procent is van buitenlandse komaf. Daar wil ik op inspelen. Er komen lange gangpaden met hoge schappen, daar kunnen we veel in kwijt. Het wordt strakker en minder vol.”

Groenten en fruit komen in een gekoelde ruimte te liggen, waar klanten met het winkelwagentje doorheen lopen. “Daar liggen ook soorten die je bij de grote supermarkten niet vindt, zoals okra, venkel en soorten pepers.”

Slagerij en bakkerij erin

In de zaak komen een slagerij en bakkerij. “Een Turkse slagerij, halal. We gaan verse lahmacun verkopen, broodjes gezond en voor de scholieren in de buurt ook frikandellenbroodjes.” Fan praat vol enthousiasme over de nieuwe winkel: “Er komt een balie met verse vis, zoals dorade, makreel en garnalen. Ook kun je straks olijven in bakjes scheppen. Ik heb daarvoor een mooi koelmeubel gekocht.”

Met de opening eind maart in de Aalderinkshoek zit MB Supermarkt op twee vestigingen. Daar blijft het mogelijk niet bij. “Ik denk dat we over een tijdje de zaak aan de Vriezenveenseweg gaan opknappen. We blijven hier gewoon zitten, maar het mag wel wat moderner en strakker. Meer in lijn met wat we nu in de Aalderinkshoek neerzetten. Daarna maar eens kijken naar verdere uitbreiding in de rest van Twente.”

