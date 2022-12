Twentse Cristel (45) behandelt onhandelbare papegaaien, ‘want anders nemen ze het huis over’

Roep op nieuwe opvangplek voor verslaaf­den in Almelo: ‘Waarom niet naast de brandweer, als de asielzoe­kers vertrokken zijn?’

ALMELO - Langdurig verslaafden in de Brugstraat, vlakbij de brandweer en Dimence. Waarom niet? Wat Gert Mensink van Thuisteam Twente betreft, kan dat best. „Het is een politieke keuze. De vraag is: durft de gemeente dat aan?”

