Twentse folkloreprimeur in Bornerbroek: hoe prop je een fiets in een kliko? Trekken, trappen, rammen

Met videoBORNERBROEK - Hoe prop je zo snel mogelijk een fiets in een kliko? Dat is het hete hangijzer bij Fiets Frotten, de nieuwste attractie van de Pinksterfeesten in Bornerbroek. De hilarische Twentse primeur ontrolde zich maandag op het feestterrein aan de Enterstraat. Winnende tijd: 2 minuten en 57 seconden.

Volledig scherm Fiets Frotten in Bornerbroek, kwestie van kracht, slimheid en teamwork. © Wouter de Wilde | WDW Foto's

De spelregels zijn simpel. Twee teams van elk vier of vijf personen worden in een kooi gestopt. Elke ploeg heeft een fiets en een mini-afvalcontainer tot zijn beschikking. Doel: het rijwiel tot een pakketje schroot opvouwen en in de kliko proppen. Hulpmiddelen zijn niet toegestaan, alles draait om spierkracht. De tijd stopt als de deksel dichtzit. Het team met de snelste tijd wint 20 consumptiemunten.

Volledig scherm Het type vouwfiets krijgt een andere lading bij deze attractie in Bornerbroek. © Wouter de Wilde | WDW Foto's

Trekken, trappen en rammen

Een waar pinksterspektakel dus in Bornerbroek. Een cameraploeg van Hart van Nederland is zelfs uitgerukt om de nieuwste vorm van Twentse folklore vast te leggen. Met grof geweld worden de fietsen, die beschikbaar zijn gesteld door een oud ijzerboer, om zeep geholpen. Het is trekken, trappen, rammen en beuken. In teamverband als het even kan. Eerst de wielen plat krijgen, dan voorvork, achterzijde, zadel en stuur. Opvouwen maar en dan duwen en proppen tot de deksel van de otto ook echt dicht zit.

EHBO gelukkig in de buurt

Het is slopend voor de deelnemers. Bloed, zweet en tranen. De EHBO moet er in de pauze aan te pas komen om enkele wonden aan ledematen te behandelen. Het publiek vindt het prachtig, sensatie van de bovenste plank. En vooral, er is weer eens wat anders te beleven op het terrein vol kermisattracties en feesttenten.

Volledig scherm Duwen, trekken, rammen en proppen maar. © Wouter de Wilde | WDW Foto's

Volledig scherm Met de laatste krachtsinspanningen wordt het pakketje schroot afgemaakt. © Wouter de Wilde | WDW Foto's

Het ruigere segment

„We zochten een alternatief voor de zitmaairaces. Iets van spektakel in het ruigere segment”, zegt Lars Dood van de fietsfrotcommissie. „Op facebook zagen we dit. We hebben het als grap voorgelegd aan de organisatie. Maar het is uit de hand gelopen. Iedereen zei: dat gaan we doen. Het is vernieuwend. En nu staan we hier. Het is een succes. En een primeur voor Overijssel. Wel eens vertoond in Friesland en Brabant. Maar hier nog nooit. Ik denk dat het een blijvertje wordt.”

Slim zijn en samenwerken

Wat is volgens Dood de kunst van dit ruwe tijdverdrijf? „Je moet het eerst uitproberen. Dat hebben de meeste teams volgens mij niet gedaan. Het komt aan op samenwerking en de fiets in de juiste volgorde klein maken. Het gaat niet alleen om kracht en de sterke kerels. Ze moeten ook slim zijn. En teamwork, daar gaat het om.”

Agressie en adrenaline

Het Bornerbroekse team van Tom Ketelaar, Marco Berg, Jelle Schotman, Hidde Schotman en Mark van de Kemp wint het eerste Overijsselse kampioenschap Fiets Frotten. Tijd: 2.57. „We hebben ons amper voorbereid, alleen een beetje voorbesproken in de tent. We zijn gewoon begonnen”, zegt captain Ketelaar. „Eerst met twee man de wielen plat krijgen, toen het frame en vervolgens voor- en achterwiel op elkaar leggen. Uithoudingsvermogen, agressie, adrenaline en een goeie gewichtsverdeling. Dat heb je nodig.”

Het Fiets Frotten was de slagroom op de taart van de druk bezochte 39e editie van de Pinksterfeesten Bornerbroek. De feesttent was in drie avonden gevuld met gemiddeld zo’n 2000 bezoekers.