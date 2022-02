Twentse fotograaf Carolien (30) mag in Peking wél dichtbij de sporters komen: ‘Belangrijk dat de sporters mij vertrouwen’

Herman Hazewinkel stak zijn nek uit met restaura­tie Ledeboer­pand in hartje Almelo, maar nu levert het hem een prijs op

ALMELO - De restauratie van het Ledeboerpand had zoveel voeten in de aarde, dat Herman Hazewinkel er wel eens hoofdpijn van kreeg. Nu het voormalige bankgebouw in het centrum van Almelo al een tijdje in oude luister is hersteld, neemt hij trots en verguld een prestigieuze prijs in ontvangst.

18 februari