Twentse gemeenten gaan vluchtelingen met elkaar ruilen

Hengelose woonwijk heeft geen vertrouwen in exploitant padelbanen: ‘Ik vrees voor m’n woongenot en rust’

HENGELO - Bewoners van de Nico Maassstraat hebben weinig vertrouwen in de exploitant van de nog aan te leggen padelbanen. Exploitant The Padellers heeft aangekondigd buurtbewoners te informeren. „Dat is tot nu toe niet gebeurd en dat geeft weinig vertrouwen.”

19 januari