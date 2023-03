Twentse supermarkten worstelen met zelfscankassa’s: ‘Ze zijn zeer diefstalgevoelig’

Gemarineerde karbonade, biefstuk, verse worst, luxe cake, chocolade, smeerkaas, vers fruit, kaas en nog een paar pakjes vleeswaren. Ze had haar winkelmandje zaterdag rijkelijk gevuld met kwalitatief hoogwaardige boodschappen. Voor enkele tientallen euro’s. Maar ze ‘vergat’ de artikelen bij de zelfscankassa af te rekenen. Reden voor Plus Wemekamp in Almelo om haar pontificaal op Facebook te zetten. Zondag meldde de dievegge zich. Ze was nog boos ook.

Bij de Plus aan de Vriezenveenseweg maken ze er liever geen woorden meer aan vuil. De digitale opsporing heeft gewerkt. De dader heeft zich gemeld. De vrouw was not amused met haar foto op Facebook. Er wordt in overleg gewerkt aan een oplossing. Met andere woorden: de politie wordt er buiten gehouden, het online bericht is verwijderd en mevrouw mag kiezen: gestolen boodschappen inleveren of afrekenen.