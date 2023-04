Uit Irak gevluchte Jani heeft eigen beautysalon in Almelo: 'Negen jaar lang vechten'

indebuurt.nl Historisch Festival en meer: dit is er te doen in Almelo op 21, 22 en 23 april

Het is bijna weekend, tijd om er lekker op uit te trekken. Ga je naar het Historisch Festival, de open dag van de brandweer of toch wat anders? Hierbij de uittips in Almelo voor het weekend van 21, 22 en 23 april 2023.