Uitgelegd in 11 vragen: hoe de hoogspanningsmasten verdwijnen uit Almelo

Advocaat krijgt van de rechter wat hij wil: geen vrijspraak, maar een úítspraak over activist Ico uit Almelo

ALMELO - Het is in alle opzichten een bijzondere zitting, vrijdagmorgen bij de politierechter. Een verdachte die met een kan koffie voor zijn supporters binnenkomt en bij de rechter in tranen uitbarst wanneer hij uitlegt waarom hij heeft gedaan wat hij deed. Een officier van justitie die vraagt om vrijspraak, een advocaat die daartegen protesteert. En de kwestie zelf: huisvredebreuk in het stadhuis om dertien te kappen bomen. Maar eigenlijk gaat het over veel meer.

20 januari