Uitslaande brand in afvalverwerkingsbedrijf in Almelo, gebrek aan bluswater hindert bestrijding

met video / updateALMELO - In een loods op het bedrijvenpark in Almelo is dinsdagavond een grote brand ontstaan. De brandweer is bezig met blussen en verwacht nog uren bezig te zijn in de nacht. Door een gebrek aan bluswater gaan de werkzaamheden moeizaam: de brandweer haalt water uit het kanaal Almelo de Haandrik.