Uittips: 13 x dit kun je doen in Almelo in laatste weekend van januari 2023

indebuurt.nlHeb jij al plannen voor het weekend? In Almelo is ook de komende dagen van alles te doen. Hier vind je een overzicht van de uittips in Almelo voor het weekend van 27, 28 en 29 januari 2023.

Huub Stapel in Theaterhotel

In het Theaterhotel is vrijdag 27 januari de voorstelling Alleen Familie van Huub Stapel. De naam zegt het al: de avond gaat over familie. Een huwelijk kun je ontbinden, een vriendschap beëindigen, maar familie blijft altijd. In goede en in slechte tijden. De voorstelling begint vrijdag om 20.00 uur.

Stefano Keizers in Hof 88

Terwijl Huub Stapel in het ene theater in Almelo speelt, is vlakbij nog een andere voorstelling te zien. Stefano Keizers speelt Hans Teeuwen in Hof 88. De voorstelling begint om 20.15 uur en er zijn nog kaarten beschikbaar.

Metal night bij De Stam

Geen zin in een theatervoorstelling? Vrijdagavond is het metal night bij De Stam. Vanaf 21.30 uur treedt de band Mass Decline en Bloodsin op. Toegang is gratis.

Open dag op cultuurplein

Op zaterdag 28 januari is er een open dag rondom Cultuurplein Elisabethhof. Er is live muziek, er zijn backstage rondleidingen, workshops, creatieve activiteiten en er is gratis koffie, thee en ranja. De open dag is bij Theater Hof 88, Kaliber Kunstenschool en Kunsthal Hof 88 van 13.00 tot 16.00 uur.

EK Kickboksen in Almelo

Het eerste Europees kampioenschappen kickboksen is zaterdag 28 januari in de IISPA in Almelo. De organisatie laat weten: “We verwachten hier de beste atleten uit heel Europa van 18 jaar en ouder. De Europese titel wordt met een gouden kampioensgordel bekroond. Het toernooi is in opzet en omvang uniek in Europa. Almelo heeft de primeur. In vijf aparte gewichtsklassen voor heren en dames strijden vier atleten om de Europese titel. Het toernooi zal uiteindelijk tien Europese kampioenen opleveren.”

Voorstelling voor kinderen

Bij boekhandel Broekhuis is zaterdag 28 januari de gratis voorstelling Loet viert feest! van Ruth Bakker. De voorstelling begint om 15.30 uur en is geschikt voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Tip: kom op tijd, want het kan wel eens druk worden. De voorstelling wordt gehouden vanwege de Nationale Voorleesdagen.

De Andersons voor tientje

Hof 88 doet mee aan het Nationaal Theaterweekend. Dat betekent dat je voor een tientje naar een voorstelling kunt. Op zaterdag 28 januari spelen De Andersons Een mooiere wereld. De voorstelling begint om 20.15 uur. ’s Middags geven ze bovendien gratis previews, om 14.00 en 15.00 uur.

Jon van Eerd in Theaterhotel

Jon van Eerd stopt na twintig jaar met zijn alter ego Harrie Vermeulen. Harrie is toe aan een beetje rust, vertelt hij zelf. Hij gaat er wel met een knal uit, zoals je deze zaterdagavond om 20.00 uur kunt zien in Theaterhotel Almelo. Jon van Eerd speelt daar de voorstelling Zo Vader Zo Zoon? en er zijn nog kaarten.

Dansen bij Shamrock

Zin om lekker te dansen? Dat kan zaterdagavond bij The Shamrock. DJ André draait vanaf 23.00 uur muziek uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Hij draait in de stijl van de verdwenen horecazaken Saloon en Manhattan.

Dieuwertje en Jeroen

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer, bekend van tv, komen op zondag 29 januari naar Hof 88 in Almelo. Ze spelen om 14.30 uur de familievoorstelling De Prins van Oranje. In het Nationale Theaterweekend kosten de kaartjes voor deze middag 10 euro.

Film: Het laatste woord

Jurriën ten Cate uit Almelo trouwde in 2013 met de Tunesische Marwa, maar zit nu al bijna tien jaar vast wegens de moord op zijn bruid. Wat is er die fatale avond tussen kerst en oud en nieuw 2013 gebeurd, op die hotelkamer in het Tunesische Hammamet?

In de documentaire ‘Het laatste woord’ neemt filmmaker Jessica Villerius de veroordeling van de Nederlandse Jurriën kritisch onder de loep. De film is zondag 28 januari om 15.00 uur te zien bij Hof 88 en de toegang is gratis. Je moet wel even vooraf kaartjes reserveren via de site van Hof 88.

Koopzondag in centrum

De laatste zondag van de maand is het altijd koopzondag in het centrum van Almelo. De winkels zijn open van 12.00 tot 17.00 uur. Bovendien is het gratis parkeren, dus dat maakt het winkelen extra leuk.

Popquiz bij de Belg

Je kunt het weekend weer afsluiten met een quiz. Bij Proeflokaal België is zondag 29 januari om 20.00 uur een popquiz met quizmasters Tom en Ruud. Meedoen kost je 2,50 euro. Dat geld wordt gebruikt voor de prijzenpot.

