Urenco stopt met uraniumtransporten naar Rusland

Bingokonin­gin Riky (93) uit Almelo beloont geen volle kaarten meer: ‘Een week zonder? Dat kon niet’

ALMELO - Eén keer in de maand bingo? Nee. Twee keer bingo? Niet genoeg. Toen Riky Olthof ruim 38 jaar geleden het bingospel introduceerde bij de ouderensoos in de Goossenmaat, groeide het snel uit tot een wekelijks event. Winnaars sleepten in al die jaren heel wat pakken koffie en zeeppoeder in de wacht. Dat de soos en de bingo onlangs als een nachtkaars doofden, doet dan ook pijn. „Het heeft me wel verdriet gedaan.”

11 maart