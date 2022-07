Van het Duitse anti-atoomsucces kunnen de Nederlandse activisten alleen maar dromen

Almelose basis­school raakte ongevraagd in het oog van de storm, maar deed wel het juiste

ALMELO - Wat doe je als schoolhoofd als je hoort dat twee jonge kinderen naast jouw school benaderd zijn door onbekende figuren die oneerbare voorstellen deden? Licht je meteen alle ouders in, of wacht je tot de politie de kwestie heeft uitgezocht? Het bestuur van de Telgenborch in Almelo kwam voor deze keuze te staan, en deed in mijn ogen het goede.

