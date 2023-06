Vandaag kans op bewolkte dag in Almelo

FC Twente duimt en duimt dat het niet Hammarby wordt, maar wat wordt het? ‘Dit is geen vrolijk nieuws’

Veel zwaarder had FC Twente het met het Zweedse Hammarby IF niet kunnen treffen in Europa. „We kunnen niet zeggen dat we blij zijn met deze loting”, zegt Jan Streuer, de technisch directeur. „Maar zij ook niet met ons.”