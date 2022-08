Varen met 100 jaar oude turfschuit betekent promotie voor Almelose binnenstad: ‘Misschien hangt daar nog een potje geld aan’

Geen honger voor ouderen en zieken in Twenterand: de maaltijden komen vanaf nu uit Almelo

ALMELO - Elke dag een lekkere warme hap. Ook als je zelfs niet (meer) kunt koken. In Vriezenveen en omstreken zorgt daar de Stichting Maaltijdvoorziening Twenterand al bijna veertig jaar voor. Dat is de officiële naam voor wat in de volksmond ‘tafeltje dekje’ wordt genoemd. Dagelijks wordt er zo’n honderd maaltijden rondgebracht.

15 augustus