Veel Almeloërs hebben geldzaken niet op orde, Avedan helpt met de papierwinkel

Doodeng of geniaal? Deze drie docenten uit Twente zien voor het eerst ChatGPT: 'Dit is niet normaal...'

Een computer die ‘live’ boekverslagen tikt in foutloos Nederlands: met de komst van ChatGPT is de toekomst gearriveerd. Is de uitvinding briljant of benauwend? Drie docenten uit Twente nemen voor het eerst van hun leven plaats achter het taalmodel. „Ik ben verrast, maar ik weet niet of ik blij verrast ben.”

14 januari