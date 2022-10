Veel geld en veel tijd: Robert Slim doet er alles voor om ‘de blues’ naar Almelo te halen

Van jongegezin­s­wijk tot ‘grijs gebied’, waar veel wijken mee kampen pakt de Schelf­horst in Almelo aan

ALMELO - Het was in de jaren 70 voor jonge gezinnen de ideale plek om te wonen in Almelo. Een jonge, frisse, kindvriendelijke wijk in Almelo-Noord. Anno 2022 worstelt De Schelfhorst met vergrijzing.

7 oktober