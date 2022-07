Veiligheid boven privacy: verhuurder mag onder dwang rookmelder plaatsen

Met de uitspraak in de hand kunnen verhuurders in heel Nederland hun klanten benaderen om hen te manen tot toegang. Als de rechtbank bij een zaak het algemeen belang van veiligheid zwaarder vindt wegen dan het recht op privacy in de eigen woning, dan zullen andere rechters die uitspraak meestal volgen. Al moet eerst worden geprobeerd de huurder via de normale weg over te halen.