Verdacht pakketje in Almelo blijkt loos alarm, politie: ‘Een misselijke grap’

Pakketje bewoog

Toen hij de doos zag bewegen door de wind, bekroop hem de gedachte dat er niet in het pakketje zou zitten waar hij bang voor was. En inderdaad: nadat Van Maanen de doos had opengesneden met een mes, bleek er niets meer dan een beetje rotzooi in te zitten.



Loos alarm dus. „Ik denk dat het een grap was, een misselijke grap”, aldus Van Maanen.