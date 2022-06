Verklaring ex linkt Gerard Sanderinks Strukton aan corruptieschandaal rond Spaanse ex-koning

De fiscale opsporingsdienst FIOD viel in februari 2019 binnen bij Sanderinks bouwbedrijf Strukton. Toen was de verdenking dat Strukton een tussenpersoon in Saoedi Arabië 25 miljoen smeergeld zou hebben betaald. Strukton maakt deel uit van het internationale consortium FAST, dat in de Saoedische hoofdstad Riyad bezig is met de aanleg van nieuwe metrolijnen. Dat is een miljardenproject, dat in 2013 aan FAST werd gegund.