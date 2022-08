Vertrek van Kiomourtzoglou baart geen zorgen, blessure Laursen wel

Oud-win­naar Pa­rijs-Rou­baix doet mee aan Profronde van Almelo

ALMELO - Nikki Terpstra is de bekendste wielrenner die vrijdagavond 26 augustus meedoet aan de 38ste editie van Profronde van Almelo. De coureur heeft een indrukwekkend palmares, met onder meer winst in de kasseienklassiekers Parijs-Roubaix in 2014 en de Ronde van Vlaanderen in 2018.

24 augustus