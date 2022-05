Vertrouwd garagebedrijf verdwijnt na 40 jaar aan entree van Almelo: dit zijn de plannen voor deze prominente plek

PVV Almelo kan uitslui­ting nog steeds niet verkroppen: ‘Dit is een trap in onze ballen’

ALMELO - De frustratie zit diep bij de PVV in Almelo. De lokale tak van de partij van Geert Wilders is op voorhand uitgesloten bij de college-onderhandelingen en voelt zich daardoor als een paria behandeld. CDA-voorman Eugène van Mierlo is de kwaaie pier, in de ogen van de PVV.

30 mei