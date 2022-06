Verwendag voor Oekraïense vluchtelingen in Almelo: Even geen oorlog, maar zorgeloos genieten

Overvaller Cigo Almelo krijgt nul op rekest: ‘Wegwezen jij, er valt hier niks te halen, oprotten!’

ALMELO – Wat doe je als een overvaller jouw winkel binnenloopt, een groot mes trekt, dreigt met geweld en roept om geld? Dan zeg je hem luid en duidelijk dat er niets te halen valt, dat hij moet oprotten, dat de alarmknop is ingedrukt en de politie onderweg is. Die kordate aanpak had succes.

4 juni