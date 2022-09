Vette cheque voor Weekendschool Toppers Op Zondag dankzij viergangen diner

Keek A. (56) porno in het bijzijn van thuiszorg­me­de­werk­ster in Almelo?

ALMELO - Is Ahined A. (56) uit Almelo een vieze man die grensoverschrijdend seksueel gedrag vertoonde tegenover een thuiszorgmedewerkster of is de vrouw boos omdat hij haar ontsloeg en deed ze een valse aangifte? Over die vraag buigen de Almelose rechters zich de komende veertien dagen.

