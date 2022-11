Vlaamse professor Mattias Desmet, ‘kletsmajoor met goeroetrekjes’, mag spreken op scholengemeenschap Het Noordik in Almelo

Volgens directeur Gert ten Hove van Het Noordik is over de uitnodiging van tevoren goed nagedacht. Desmet geniet internationale bekendheid ‘dankzij zijn kritische geluid tijdens de coronacrisis’. Meldt Het Noordik op zijn website. En: ‘Mattias Desmet is niet in een bepaald kamp te plaatsen en dat maakt hem een veelgevraagde gast in diverse talkshows en bijeenkomsten’.

Dat laatste is pijnlijk, want Desmet was onder meer te gast in de talkshow van Alex Jones, de Amerikaanse complotdenker die onlangs veroordeeld is tot boetes van honderden miljoenen dollars, omdat hij beweerde dat Amerikaanse ‘schoolshootings’ in scène gezet zouden zijn. Bij Alex Jones promootte Desmet zijn boek De psychologie van het totalitarisme, dat fel bekritiseerd is door een collega-professor van de Katholieke Universiteit in Leuven.