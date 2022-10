Vliegenplaag teistert Almelose basiliek: ‘Vorige week had ik een halve emmer vol’

nieuwsupdate Tekkels en tijgermug­gen, afvalber­gen en bomenkap: Altijd wel wat te doen in Almelo

ALMELO - De teckelverzameling van de hoogbejaarde Maaike gaat deels naar Passau. Dat is een eind lopen op die korte pootjes, maar toch goed nieuws. En eh, al van dat nieuwe zwembad gehoord? Het wordt 5 miljoen duurder? Ach wat, uitgesmeerd over veertig jaar. Gaan met die banaan, de zwembroek voor de nieuwe zwemtempel ligt al klaar. Kortom, er is weer een nieuwsupdate. Over Almelo, waar altijd wat te te doen is.

29 oktober