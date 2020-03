Voetbal ligt plat maar de grootste Heracles-vlag van de stad wappert gewoon in De Riet

Het is een attractie in De Riet: de gigantische Heracles-vlag die elke dag in volle glorie wappert voor een kleine duplexwoning aan de Rietstraat. Het doek meet 2,5 bij 2,5 meter. Bijna even groot als de voorgevel van het huis. Als de wind stevig waait verdwijnt het huis achter het imposante zwart-witte laken. Bij windstilte hangt de vlag op de grond in het zand. En dus moet de eigenaar zijn vlaggenmast met minstens een meter verlengen.