Vol uitvak steunt Heracles Almelo in Rotterdam

In de strijd voor een plek in de eredivisie begint Heracles vanavond aan de play-offs in Rotterdam tegen Excelsior. Het duel begint om 18.45 uur. De tweede ontmoeting is zaterdag in Almelo, aanvang 20.00 uur.



De winnaar van de halve finale van de play-offs wacht de finale, waarin afgerekend moet worden met FC Eindhoven of ADO Den Haag.