Voormalig KNVB-functionaris uit Almelo: ‘Te snel besloten om niet te voetballen in Nederland'

Almelose droneshow als perfecte start van het ’nieuwe normaal’ in 2021

10:02 Het was negen weken geleden. Maar donderdag was het zover: eindelijk weer op de redactie geweest. Onze thuishaven, de bibliotheek, komt immers weer tot leven. En dus is ook de route naar ons kantoor op de vijfde verdieping weer begaanbaar.