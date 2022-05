Voorzitter KVV Losser spreekt zich uit na huifkarongeluk: ‘Duidelijke richtlijnen nodig voor kampioenskarren’

Daniël (37) zit straf uit in de Almelose Karelskamp, Heracles helpt hem weer op rechte pad: ‘Ik wil een goede vader zijn’

ALMELO - Daniel zit nu nog vast in De Karelskamp, maar over een tijdje moet hij zijn leven buiten de Almelose gevangenismuren weer oppakken. Opnieuw de fout ingaan, is het laatste wat hij wil. Daarom doet Daniël er alles aan om op het rechte pad te blijven. Met helpende hand van profclub Heracles.

14 mei