Vrachtwagen met duiven aangereden in Vriezenveen; ruim 2000 wedstrijdvogels met de schrik vrij

Burgemees­ter Almelo wordt ‘gezicht van Flevoland’: minister­raad stemt in met benoeming tot CdK

Het nieuwe ‘gezicht’ van Flevoland komt over uit Almelo. Arjen Gerritsen (53), de burgemeester van die stad, is per 1 november de nieuwe commissaris van de Koning (CdK) in deze provincie. De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd. Gerritsen volgt Leen Verbeek op, die met pensioen gaat.