Vrijwel nieuwe auto van Wessel uit Almelo gestolen: ‘Ik vrees dat ik hem nooit meer terug ga zien’

Almelo dringt aan op wetswijzi­ging in aanpak zorgfraude, en krijgt het voor elkaar

ALMELO - Grof geld verdienen over de rug van kwetsbare inwoners; het gebeurt nog volop, in de zorg. Dit tot frustratie van vele gemeenten, die daar vaak pas achter komen als het leed al geschied is. In Almelo hebben ze een oplossing: ondernemers doorlichten, nog voor er een cent uitgegeven is. En dat werkt. Nu de wet is aangepast, kunnen anderen hun voorbeeld volgen.

30 maart