Vrouw die zware brandwonden opliep bij brand boven Intertoys in Almelo overleden

Verwarde Almelose die eigen woning in brand stak heeft hulp nodig, de vraag is alleen welke?

ALMELO - Henderika N. (38), die in december vorig jaar in verwarde toestand probeerde haar woning aan de Rembrandtlaan in Almelo in brand te steken heeft hulp nodig. Dat wordt maandag wel wel duidelijk tijdens de eerste behandeling van haar strafzaak voor de rechtbank in Almelo. De grote vraag is alleen, welke behandeling?

4 april