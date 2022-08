Vuurproef op de maandagavond voor Heracles bij Jong FC Utrecht

Honderden gelovige Europeanen in Notter voor miracle meeting: ‘Er zijn wonderen verricht, er zijn mensen genezen’

NOTTER - Bijna 500 gelovigen uit heel Europa kwamen vrijdag- en zaterdagavond naar Kulturhus Irene in Notter. Op zoek naar genezing, bevrijding, redding of kracht. Vol verwachting verlangend naar een wonder en een helende ontmoeting met Jezus. De Australische gebedsgenezer Mark Hemans was de inspirerende gastheer.

