Waanzin in Almelo: bomen kappen verergert hittestress in de steden

Almelo is een boomvriendelijke stad, zo vindt het zelf. En Almelo is begaan met het klimaat. Er is zelfs een Almelose klimaatadaptatiestrategie met een subsidieregeling. Een inwoner die een boompje van minstens 180 centimeter plant, kan 50 euro subsidie krijgen. In de strategie staat niet dat er ook een boete staat op het kappen van volwassen bomen. Dat is wat Almelo doet. Niet één, maar 120. Hoe vreemd is dat?