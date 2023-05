Waarom is het zo stil tijdens de nieuwbouw van de moskee in Almelo?

De Ballen Verstand Heracles-trai­ner John Lammers in speciale podcast: ‘Met deze club in de Eredivisie spelen, vind ik wel een uitdaging’

De promotie van Heracles naar de Eredivisie is goed en ruim gevierd, maar de blik is bij trainer John Lammers al weer gericht op de drie resterende wedstrijden en het volgende seizoen. „Met deze club in de eredivisie spelen, vind ik wel een uitdaging’, zegt de oefenmeester van de Almelose club in een speciale aflevering van de podcast De Ballen Verstand.