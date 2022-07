Wachten voor een prikkie in Huis van Katoen en nu in Almelo (maar een vijfde vaccinatie kan echt nog niet)

Het katoenhuis was woensdag het decor voor een ‘pop-up-priklocatie’. Wie dat wilde, kon gewoon binnenlopen voor een vaccinatie tegen corona. Er daar kwamen aardig wat mensen op af.

Zoals Oeke van der Wal. De 87-jarige uit Almelo zat geduldig te wachten tot ze bij de prikpost aan de beurt was. „Ik zat net buiten te wachten in de zon. Best warm. Zo meteen gaan we allemaal nog horizontaal.” Van der Wal laat zich prikken vanwege haar leeftijd. „Ik word over een paar weken 88, dan zit je wel in de risicogroep hè. Als je de kans krijgt, dan ga je gelijk. Halen dat ding.”

Al vier keer prik gehad

Even later is ze aan de beurt om haar gegevens te laten checken aan een van de tafeltjes. En krijgt het verhaal een andere wending. Ze blijkt al vier keer te zijn gevaccineerd, de laatste keer in maart. Dit zou de vijfde vaccinatie worden, maar daar is ze volgens een medewerker nog niet aan toe. Ze moet wachten op de volgende ronde. Die komt mogelijk in het najaar. „Dus ik ben hier voor niets gekomen?”, zegt Van der Wal. Het antwoord is kort maar duidelijk: Ja.

„Maar in de krant stond dat iedereen boven de 60 zo binnen kon lopen?”, probeert ze nog. Ze vraagt of ze dan wel beschermd is. Wat volgens de medewerker het geval is. „Ik vind dat ze dat wel wat beter hadden kunnen communiceren”, zegt Van der Wal en loopt richting de uitgang van de priklocatie.

Vaccinatiecoördinator Mariëlle Roelofs zegt inmiddels al weer gewend te zijn aan de grote drukte. „We hebben even een dip gehad, maar het is nu weer druk. We kunnen op zo’n dag tot wel tweehonderd mensen prikken op zo’n kleine locatie als deze. In Enschede hadden we gisteren zelfs 1100 mensen.”

Volgende in de rij is Lorijn Filart uit Wierden. De 18-jarige is nog maar aan zijn derde prik toe. Hij kreeg tussentijds corona en moest dus een paar maanden wachten. Maar nu wordt het hoog tijd. „Ik ga eind deze maand via Duitsland op vakantie naar Amerika dus ik moet wel. Filart zit er in zijn werkkloffie en bijpassende schoenen. „Ik ben autotechnicus en laat me tussendoor even prikken. Het moet deze week gebeuren anders ben ik te laat.”

Vandaag, donderdag, is de priklocatie op de woonboulevard weer open.