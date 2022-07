Wanneer gaan ze deze totaal overwoekerde ‘zandbak’ in Almelo nou eens maaien? Dat blijkt niet zomaar geregeld

ALMELO - Er was toch ooit een zandbak aan de Hendrick de Kruyserstraat in de Almelose wijk Ossenkoppelerhoek? Klopt. En de contouren zijn er nog steeds. Maar het zand is inmiddels bedekt met onkruid, gras en zelfs hoog opkomende struiken. Een schande volgens buurtbewoners, want hier kan geen kind lekker in het zand spelen.

Hoe kan dit? De overwoekerde zandbak is niet in een paar weken ontstaan. Dit is al jaren aan de gang. Sla Google Streetview er maar op na. Wie terugkijkt tot september 2020, ziet al dat het onkruid de strijd van het goudgele zand lijkt te winnen.

Op Facebook ontstond er afgelopen week wat consternatie over. Een foto riep tientallen reacties op. Niemand kan het gebrek aan onderhoud waarderen.

Wie pakt dit op?

Maar wie is er verantwoordelijk voor? De gemeente Almelo? Die gaan immers over speeltuinen. „Nee, wij niet”, zegt een woordvoerster. Hoe kan dat? „Het beheer van deze speeltuin is in het verleden overgedragen aan woningstichting Beter Wonen. Zij gaan over het onderhoud.”

Prima, dan daar maar eens informeren. „Erg vervelend dat er zoveel onkruid is”, beaamt woordvoerder Rutger Brunink direct. „Op deze manier kunnen kinderen er niet fijn spelen.”

Ofwel de shovel met vers zand en de grasmaaier zijn al onderweg? Niet echt, want zelfs het onderhoud van zandbak blijkt een bureaucratisch proces. „Het blijkt dat wij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de speeltoestellen zelf, maar niet voor het gras en de zandbak”, legt Brunink uit.

In actie

Is dat dan toch de gemeente Almelo? Dat blijft onduidelijk. Maar Beter Wonen laat het er niet bij zitten. „Ik heb onze collega’s in de wijk gevraagd om de groenvoorziening te verzoeken om de zandbak onkruidvrij te maken”, zegt de woordvoerder namens de woningcorporatie. „Dat moet zo spoedig mogelijk gebeuren.”

Of dat vandaag of morgen is, weet hij niet. „Natuurlijk zijn we hierbij wel afhankelijk van hun vakantieplanning.”