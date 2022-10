Wat gaat er mis in Almelo qua afval, en wat zit er in de Achterhoekse trukendoos?

Lieve Gisele (16) uit Hengelo deelt rake klappen uit, en is nu al kickboxkam­pi­oen: ‘Ik vecht in Duitsland, daar mag je ook het hoofd raken’

ALMELO - Nee, de jongens lopen niet vol ontzag met een boog om haar heen. En ruzie heeft de Hengelose, getraind door Fight Academy Almelo, ook nooit. Ook maar beter niet aan beginnen, want de 16-jarige Gisele Werth is afgelopen weekeinde kickbokskampioen geworden in Duitsland. Haar honger naar succes is groot.

