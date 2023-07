Water oppompen voor vee of tuinsproeiers? Waterschap overweegt dat meer aan banden te leggen in Twente

Particulieren werden voorheen regelmatig door Vitens verzocht spaarzaam om te gaan met drinkwater, maar het vizier van Waterschap Vechtstromen is nu komen te liggen op boeren en particulieren die water oppompen via een bron in hun tuin. Het Waterschap overweegt registratiegrenzen te verlagen, vanwege het tekort aan grondwater. En er wordt nu ook intensiever gehandhaafd.