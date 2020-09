Wedstrijden bij PH Almelo uit voorzorg afgelast vanwege coronatesten

Frank Louter is nooit weggeweest bij Topturnen Oost Nederland: ‘Het is complex’

2 september ALMELO - De in opspraak geraakte turntrainer Vincent Wevers uit Oldenzaal mag weer terugkeren in de turnhal, maar hoe zit het met Frank Louter bij TON in Almelo? „Hij is nooit weggeweest”, zegt Han Kuipers, voorzitter van Topturnen Oost Nederland.