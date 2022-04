Weer een ongeval op ‘dodenweg’ N36: ‘Het is klip en klaar dat er wat moet gebeuren’

Maathuis is dinsdagmiddag in Den Haag om verantwoordelijk minister Harbers, een partijgenoot van Maathuis, een petitie aan te bieden. Dat doet de Almelose VVD-wethouder samen met onder meer de Twente Board, het samenwerkingsverband van overheid, onderwijs en ondernemers in Twente. Doel van de petitie is dat de N36 bovenaan het lijstje van de minister komt te staan, wanneer het om het verdelen van geld gaat. De Tweede Kamer stemt dinsdag over een motie van het VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis, waarin dat ook vastgelegd wordt.