Weg met die kale schutting! Je kunt gratis klimplanten krijgen in Almelo

Voorwerpen op auto's gooien vanaf viaduct is een zwaar misdrijf, maar de politie heeft zaak Hengelo al gesloten

Het gooien van voorwerpen vanaf een viaduct op auto’s die er onderdoor rijden, geldt in Nederland als een zwaar misdrijf. Als de daders worden gepakt, leidt dat vaak tot veroordelingen wegens poging tot doodslag. In Hengelo was vorige week een jonge bestuurster doelwit. Ze kwam met de schrik vrij. De politie heeft geen onderzoek gedaan, omdat ze geen kans op succes ziet.