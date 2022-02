Werkstraf voor boze Heraclessupporter: ‘Omdat voetbalgeweld veel kapotmaakt’

Deelscoo­ter opgeblazen langs fietspad: buurt schrik zich rot

ALMELO - Buurtbewoners langs het fietspad aan de Windmolenbroeksweg werden dinsdagavond rond half elf opgeschrikt door een oorverdovende knal. Weer illegaal vuurwerk, was de eerste reactie. Maar dit keer vloog een e-scooter van Go Sharing de lucht in. De ravage was aanzienlijk.

2 februari